Basket-ball (R2) - "Afficher la même envie que la semaine dernière": La passe de deux pour Haneffe en déplacement à Alleur?

Car même si les locaux viennent d’accéder à la division, ils en occupent les tout premiers sièges depuis le début de la saison. "Maintenant, je m’attends à une rencontre très difficile car Alleur doit gagner. Ils viennent d’enchaîner quatre revers et se doivent impérativement de renouer avec la victoire pour rester dans la course aux play-off. On ne peut donc s’attendre à aucun cadeau et il faudra aller chercher cette victoire avec le cœur et plus d’application encore que la semaine dernière. "

Des Alleurois pouvant se reposer sur de grosses individualités ayant évolué dans des divisions supérieures et sur une défense de fer… avant la série de défaites des dernières semaines. Longtemps leaders, les "All Blacks" jouent une carte importante de leur saison et comptent sur leur salle pour faire la différence. Des lieux que Tassin connait pour y avoir évolué mais qu’il faudra donc impérativement dompter en cadenassant les artilleurs locaux et un certain Marien (ex-Comblain) dans la raquette.

Le défi est donc important mais, au regard du visage montré par Swolfs et ses coéquipiers contre Huy, on se dit que tout est possible si la défense tient le choc en début de rencontre.