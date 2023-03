Rebond Neuville 34 - Haut-Pré Ougrée 79

Contre cette équipe du top, Neuville n’a pas trouvé la faille. Même si Pizziferri se multipliait en début de rencontre, les dix premières minutes étaient les moins mauvaises offensivement avant trente dernières minutes se réduisant à 19 malheureuses unités.

QT : 15-28, 4-24 (19-52), 9-15 (28-67), 6-12.

NEUVILLE : Hendrix 4, Pizziferri 12, Godyn 4, Vanstraelen 0, Bauduin 0, Crimisini 5, Vanderheyden 2, Rorive 7.

RBC Awans D 84 - BC Hannut D 76

Quelle déception pour des Hannutois aux commandes de cette partie pendant 35 minutes. Dans le sillage d’un Arnaud Munten en feu, les Verts oubliaient leurs rotations limitées dès le deuxième quart pour prendre feu. Avec l’appui de Zakhinini, les Verts claquaient 47 points en vingt minutes pour mener de quatre longueurs avant le sprint final. Mais les locaux ne sont pas cinquièmes pour rien et, avec une intensité supérieure additionnée à une énorme fatigue dans le camp hesbignon, les ultimes minutes étaient à sens unique.

QT : 19-18, 19-25 (38-43), 23-22 (61-65), 23-11.

HANNUT D: Munten Au 7, Munten Ar 30, Hentschel 6, Ducenne 2, Zekhinini 19, Jouili 11.

Série B

Giants Braives B 56 - BC Hannut C 43

Dans une salle qui avait vu son équipe fanion prendre le dessus sur Hannut B en P3, la passe de deux était clairement espérée pour les troupes de Vincent Lhoist.

Avec six points dans le premier quart, Mucyo répondait aux huit premières punités locales inscrites par Mouillard. Tout le monde restait côte à côte (13-14 à la 10e). Puis le deuxième quart voyait Joassin entrer dans le match. Le Braivois allait y claquer dix points. Pas de quoi faire peur à Lefebvre qui lui répondait afin d’envoyer tout le monde aux vestiaires sur un score de parité: 28-28.

Alors que Joassin reprenait en mode dragster, Hannut C allait progressivement coincer offensivement. Huart et Evrard tentaient de ralentir le pire le plus possible mais, de minute en minute, le marquoir choisissait son camp. Avec une défense de plus en plus intense, Braives étouffait des Hannutois réduits à un seul panier de plein jeu dans le dernier quart.

QT : 13-14, 15-14 (28-28), 14-10 (42-38), 14-5.

BRAIVES B: Joassin 21, Canion 2, Davin P 2, Mouillard 9, Brauers 4, Diakoff 8, Vandewalle 0, Tourneur 2, Curinckx 8, Linotte 0.

HANNUT D: Gillis 1, Lefevre 3, Mucyo 12, Int’Groen 0, Evrard 8, Huart 6, Dyl 2, Golenvaux 2, Delvaux 3, Michotte 2, Materne 2.

Série D

ABC Waremme D 69 - Alliance Flémalle 28

Face aux derniers de la série, les troupes de William Scott n’ont pas manqué l’occasion de réussir le carton de la journée. Défensivement du moins car, devant, les Wawas allaient encore être assez maladroits. Ce qui aurait pu jouer des tours contre une autre équipe. Maintenant, en n’encaissant même pas trente points, les locaux étaient sur du velours en prenant d’entrée dix unités d’avance.

QT: 19-9, 17-8 (36-17), 15-7 (51-24), 18-4.

WAREMME D: Cornet 8, Collin 15, Lamproye 2, Munkh-Erdenne 15, Kayembe 3, Van Keirsbilck 2, Thirion 12, Claes 6, Ndombasiolenga 3.