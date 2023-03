Basket-ball (P1): Waremme accueille un vrai derby des extrêmes

Car, après un faux départ, les troupes de Maxime Gaudoux n’ont jamais déçu, figurant de manière très logique au sommet du classement avec Spa. Des leaders contre des avant-derniers, l’issue semble inévitable d’autant que cela se passera sur le terrain des ténors. Maintenant, chaque derby a toujours son histoire propre et nul ne sait si les planètes ne vont pas exceptionnellement s’aligner pour des Villersois n’ayant absolument rien à perdre.

Plus que le classement qui ne laisse pas trop de place au doute, ce qui va aussi être difficile pour Rappe et ses coéquipiers, c’est le manque de rotations. En effet, alors que l’on sait que Maxime Gaudoux aime les multiplier pour user son adversaire et souvent apporter des accélérations mortelles en deuxième période, les Villersois seront privés de Lussadissu et Bremer. "Le premier s’est blessé au dernier match et ne devrait pas être aligné alors que le deuxième purgera sa deuxième semaine de suspension, nous confiait un Damien Deblond qui ne sera pas non plus de la partie. Je suis en Espagne et c’est Christophe Marteau qui assurera le coaching comme précédemment cette saison."

Bref, énormément de paramètres inhabituels dans le chef de visiteurs qui n’auront rien à perdre. "On se sait capable de tout, même de titiller les meilleurs et, peut-être même de décider du futur champion", avait lancé le coach Deblond après le revers lors du derby contre Hannut. C’est le moment de le montrer, sans pression et contre tous les pronostics ne donnant finalement que peu d’espoirs aux visiteurs.

Avec la victoire de Bellaire, mercredi, contre Welkenraedt, La Villersoise ne croit plus vraiment à un miracle encore jamais vu au sein de l’élite provinciale. Et même s’il faudra bien que les Wawas perdent au moins un match pour ne pas se retrouver champions à l’average, on les voit mal se planter ce vendredi soir…