Football provincial liégeois: "Non, on ne remettra pas ce week-end" assure Marc Collard-Bovy, le président du CP Liège

Elle était annoncée, mais ça ne change rien à la donne: la neige risque de perturber la bonne tenue du football en province de Liège ce week-end des 10, 11 et 12 mars 2023. Jouera ? Jouera pas ? On a évidemment posé la question à Marc Collard-Bovy, le président du CP Liège dont la réponse… étonne un peu. "Il n’est pas acquis du tout qu’on va remettre, assure-t-il. C’est même plutôt le contraire. Je vais dire que sur base de la tendance générale, on va jouer. La météo s’annonce clémente avec des températures plutôt positives. Donc, ça devrait aller pour les seniors comme pour les jeunes. Après, c’est clair que si jamais cela se corse, là, on n’aura pas le choix. Mais avec la présence massive de terrains synthétiques, désormais, on augmente les chances de jouer. Il faut dire aussi que niveau calendrier, on coince un peu. Si on doit remettre, alors, on jouera le jeudi désormais. C’est un élément dont on doit tenir compte aussi…" Il ne faut donc pas s’attendre à une remise ce jeudi soir au CP, ni dans la foulée, mais plutôt au terrain samedi ou dimanche.