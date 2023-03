Bastien Warnotte (Geer): "Je suis déçu de ma saison"

"Regardez par vous-même, dit-il en déliant ses mains. J’ai un petit truc qui pousse (rires)." Mais ce n’est pas cela qui a arrêté le flanc gauche.

"On verra ce que ça donnera, explique Bastien. Maintenant, place à la célébration."

En l’emportant contre Limont, Geer B s’est octroyé sept longueurs d’avance sur son dauphin. Et c’est en grande partie dû à l’instabilité que le numéro sept laissait planer sur la défense adverse. "Je me sens bien, raconte l’heureux buteur. J’avoue que cette saison fut remplie de haut et de bas. Déjà, en début de saison, j’étais blessé, j’ai donc dû réapprendre avec cette seconde équipe. Suis-je satisfait de ce que je propose ? Non, je suis déçu de ma saison. J’aurais pu tellement apporter plus. L’année dernière, j’ai eu la chance de jouer avec la P1. Actuellement, je n’ai pas encore reçu cette aubaine. J’espère que mes prestations montrent toute la détermination dont je fais preuve au quotidien, pour me dépasser. J’y crois encore même si on arrive vers la fin du championnat et je sais que les occasions de pouvoir intégrer le noyau de Nicolas Henkinet sont minimes étant donné la forme actuelle de notre équipe. Nous pouvons être champions, donc difficile de changer une équipe qui gagne, non ? (sourire)".

Si dimanche dernier il a démontré toute sa classe, il le doit en partie à son entraîneur. "Arnaud (NDLR: Danon, le coach de Geer B) me fait entièrement confiance en me plaçant sur le flanc afin de m’épanouir", résume celui ne cesse de déranger les arrière-gardes de la série.