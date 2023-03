Basket-ball (P2): fin de série noire pour Verlaine

En recevant les antépénultièmes de la série, Verlaine avait une belle occasion de décrocher une 7e victoire tout en confirmant le succès 44-59 de l’aller. Et les filles de Laurence Renquin n’ont pas raté cette occasion, atomisant directement la partie avec un 23-8 de très belle facture. En plus d’une défense de fer qui allait dicter sa loi pendant presque toute la rencontre, les Vertes pouvaient s’appuyer sur 12 points rapides de Frère, dont deux bombes, pour diriger les attaques et donner une impulsion positive communicative.