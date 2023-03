Basket-ball (dames, analyse): Waremme réussit un troisième exploit

Samedi, la P1 de Waremme a réussi le même exploit que Huy quelques jours avant: faire tomber une équipe d’Aubel pointant avant à la 2e place. Mais le succès des Hesbignonnes est d’autant plus important qu’elles n’avaient battu que Haneffe cette saison. Pourtant, les visiteuses marquaient comme elles respiraient dans le premier quart. Heureusement, avec 11 points rapides, Craninx donnait la réplique. Avec 6 bombes, la joueuse locale allait sonner la charge avec l’aide de Thomas et deux bombes décisives de Bastin en fond de match afin de concrétiser le travail défensif de toute l’équipe. "Les filles sont récompensées pour leur travail depuis le début de saison. On a mis en place un press pendant toute la partie et même si je craignais qu’on ne lâche physiquement, tout le monde a répondu présent" , soulignait le coach Louwette.