Football - P4B: Thomas Delhalle va bel et bien rejoindre Anthisnes

Depuis l’annonce de son départ il y a trois semaines, Thomas Delhalle était cité avec insistance du côté d’Anthisnes, où il habite. Et après d’intenses négociations, les deux parties sont parvenues à trouver un terrain d’entente. "Je suis vraiment très heureux car c’est quelqu’un d’assidu, avec une très bonne mentalité, abonde Alex Liebens. Et puis, il va nous amener son calme et son expérience de la P1 et la P2. En tant que grand frère, il va encadrer les plus jeunes dans un rôle de médian défensif ou de défenseur central."