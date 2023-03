Football - P3A: Johnny Gysemberg, décisif pour Racour douze ans plus tard

C’est sans doute la belle histoire de ce week-end. À 38 ans et pour la deuxième titularisation de sa vie, Johnny Gysemberg a ouvert la marque en faveur de Racour face au deuxième, Strée, et a donc permis à son équipe de prendre une précieuse unité dans la lutte au maintien. Une belle histoire pour le futur quadragénaire, obligé d’arrêter le football il y a douze ans après une grave blessure. " Je jouais à l’époque à Braives et je me suis fait une rupture des ligaments croisés, avec le ménisque. J’avais donc dû arrêter le football pour mon travail mais depuis janvier, je ne bosse plus le week-end et j’ai donc décidé de m’amuser avec des amis en réserve. Et de là, Sébastien Bertrand m’a repéré et demandé si je pouvais le dépanner comme pivot vu qu’il manquait d’attaquants. "