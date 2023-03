Football - P3A: Jean-François Nossin ne peut pas regretter son joli coup tactique

Quand Oleye affronte le leader et que son meilleur buteur, auteur de 28 roses cette saison déjà, prend place au cœur de la défense, on se doute très rapidement que Jean-François Nossin a tenté de surprendre Pierre Longueville. Avec Joseph Perna en bulldozer comme arrière central, Thisnes a vu son axe être régulièrement fermé. Et à un quart d’heure de la fin, alors qu’on le pensait définitivement collé à la tâche de marquer le neuf adverse, l’attaquant waremmien est remonté à la pointe de l’attaque, sans pour autant le succès espéré. " Il faut savoir qu’en réalité, Joseph est même meilleur derrière qu’en attaque , souligne Jean-François Nossin. Il sait tout faire, c’est une machine. Après, c’est sûr que quand il est derrière, on perd un joueur précieux sur notre front de l’attaque. Mais avec les absences au sein de mon noyau, je n’avais pas d’autre choix. "