Football (P3A) - Damien Vanderveck (Thisnes) : "On veut rester invaincus jusqu’en fin de saison"

Avec 16 unités d’avance sur Strée et Oleye alors qu’il n’en reste plus que 24 à prendre, Thisnes devrait plus que probablement être champion dans les trois rencontres. Mais au-delà du titre, les Hannutois ont encore un gros objectif en tête jusqu’à la fin de la saison. "Nous, on veut rester invaincus et atteindre la barre des 60 rencontres sans la moindre défaite. Je sais que certains peuvent dire qu’avec notre noyau, c’est normal. Mais croyez-moi, c’est tout sauf évident à réaliser. Nous allons donc continuer à nous donner à fond jusqu’au bout et ce, même après le titre si on y arrive."

Et à l’heure où le mercato bat son plein, l’un des joueurs présents depuis le plus longtemps dans le noyau de Thisnes, n’a pas encore pris sa décision. Mais il ne le cache pas, les négociations se passent bien et une prolongation semble être la perspective attendue. "C’est en bonne voie, mais ça doit encore se concrétiser. On connaît le monde du football mais je ne me vois pas changer, je me sens et m’amuse très bien au club. Alors, pourquoi changer ?" termine celui qui est présent au club depuis plus de trois saisons déjà.