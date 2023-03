Football (P3A): Baucamp restera finalement à la tête de Fraiture Sports la saison prochaine

Pour le président, cette dernière place est évidemment un crève-cœur alors qu’il était présent comme joueur au moment de la montée du club en troisième, puis deuxième provinciale. Mais ne comptez pas sur Yves Laermans pour baisser les bras. "Même si on manque de réussite, je vais tout faire pour sauver l’équipe. Mais quoi qu’il arrive, on va désormais miser sur des jeunes du village, accompagnés de quelques gars d’expérience et je l’espère, plusieurs retours pour les guider " annonce un président condrusien remonté à bloc en vue des prochaines échéances et qui peut désormais compter sur un staff au complet en vue de la saison prochaine.