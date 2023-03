Basket-ball (R2) - Tony Parker, la D2 avec Haneffe et son aventure à Huy: les souvenirs de Jérémy Jaco avant de mettre un terme à sa carrière

Un parcours prolifique

"Le basket et le sport ont toujours fait partie de ma vie, dit-il. J’ai eu la chance d’avoir deux parents licenciés en éducation physique qui m’ont poussé à faire du sport. Mes frères aînés ont fait du foot et moi j’ai directement accroché au basket au CP Awans. J’ai eu la chance d’y découvrir de belles personnes comme coach: Sterkendries, Casamento ou encore Miévis. J’ai ensuite suivi Michel Bisschop à Haneffe. Sous les ordres de Didier Tassin et aux côtés de Benoît, on a fait de belles choses en jeunes. Nous sommes ensuite passés à Pepinster. J’ai eu la chance d’y intégrer le noyau professionnel à l’époque de Bavcevic, Muya, Hervelle et les Massot. Puis c’est l’arrivée en adultes à Haneffe où j’ai passé plus de 10 ans. On a vécu des moments incroyables avec cette montée en D2 que personne n’oubliera. On avait une belle équipe mais surtout des valeurs qui transpiraient quand nous jouions. Puis avoir 2 cars de supporters qui nous suivaient partout, cela n’arrive plus. Après trois saisons en D3 à Esneux, je suis revenu jouer à Haneffe en P2 puis il y a cette aventure à Huy sur laquelle je m’arrête sans regret."

Face à Tony Parker, Boris Diaw et Ronny Turiaf

Car l’homme a vécu des moments incroyables. "J’ai fait toutes les sélections, provinciales, régionales et nationales. J’ai fait les championnats d’Europe jeunes. En espoirs on a joué contre l’incroyable équipe de France avec Parker, Turiaf et Diaw. J’ai aussi été meneur titulaire en équipe adulte."

Bref un parcours rare pour une personnalité qui va manquer à notre basket.

"Mais je vais continuer le sport. Le squash, le VTT, l’escalade ou encore les trails", commente l’intéressé. Car il y a autre chose que le basket… tout comme la vie de famille et celle de papa d’une petite Margot née le 14 décembre dernier.