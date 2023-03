Basket-ball (R2) - Michaël Berger de retour à Haneffe: "On doit enfin se lâcher"

De retour aux affaires après un break de plus d’un mois, l’ailier fait évidemment du bien aux Templiers. "J’avais vraiment besoin de prendre ce temps pour moi et ma famille. Notre fille, Mya, se porte bien et, évidemment, cela change le regard sur la vie. Je suis content de revenir dans le groupe et ce serait mentir que de dire que je n’ai finalement pas l’habitude de ce que nous vivons. Cela fait plusieurs saisons que nous avons un potentiel pour jouer les play-off et on se retrouve avec la pression de la descente, dit-il. C’est dommage car c’est de notre faute, par manque de concentration et d’efforts collectifs. Si nous avions entamé la partie à Charleroi comme contre Huy, nous aurions 2 victoires ! À l’inverse, si on débute nos matchs comme à Charleroi, on ne gagnera plus. C’est à nous à faire les efforts pour lancer une série de victoires pour bien finir l’année et l’existence de ce groupe qui va connaître pas mal de changements."