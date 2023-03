Basket-ball - P3A: Énorme démonstration des Giants face à Hannut B

Énorme derby en fond de classement dans la salle de Giants qui savaient qu’ils avaient une énorme épée de Damoclès au-dessus de la tête. Battus de huit points à l’aller, les troupes de Romain Pirlet voulaient prendre leur revanche et faire le break avec le fond de classement. "Je m’attendais à une rencontre serrée et physique contre une équipe plus expérimentée. Maintenant, nous avions décidé de mettre directement de l’intensité défensive et tout a fonctionné à la perfection."