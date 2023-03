Basket-ball (P1): Bisschop (Hannut): "Juste une rotation trop court"

Maintenant, face à la jeunesse, l’intensité et les rotations locales, le mentor hannutois a été pris de court. "Fauchet ne se sentait pas trop à l’aise dans ce jeu cela veut dire que nous avons tourné véritablement à six. Physiquement, on n’a pas su tenir la cadence et l’intensité en fin de match. Sur les détails, Jupille a toujours été en réussite. Un ballon qui roule, une aide défensive, un rebond… la fatigue nous en a fait perdre quelques-uns qui auraient pu changer la donne. Je suis certain qu’avec une rotation en plus, nous aurions eu encore de la fraîcheur dans le momey-time pour maintenir la pression sur notre adversaire."