Basket-ball (analyse): en P3, Hamoir n’est pas mort

Depuis des semaines, le club de P3 de Hamoir enchaîne les défaites alors que le groupe de Gary Pire avait parfaitement débuté l’exercice. Mais les blessures à répétition minent un groupe qui tente néanmoins toujours de se battre. Et ce week-end, pour se redonner espoir, les Rats ont été conquérir une victoire vitale dans la salle de Spa 68-71. Pourtant, le groupe se présentait encore avec seulement 6 joueurs dont Lejeune devant aussi assurer le coaching. Malgré un début de match compliqué (18-13), les Verts ont progressivement trouvé les armes pour renverser la vapeur Après une bombe de Quintart, la main de Coumanne ne tremblait pas aux lancers pour renouer avec la victoire et revenir sur Waremme et à une victoire derrière Hannut et La Villersoise .