Athlétisme (Championnats LRBA) - Carmans, Evans, Geada Da Silva, Sampson et Riga: les têtes d'affiche étaient au rendez-vous

Et ça, du côté de Huy, on l’avait bien compris puisque Yanni Sampson s’est emparé de l’or à la longueur juniors avec un nouveau record personnel en salle à 7m14. "Il aurait même fait deuxième chez les espoirs", précise Armand Pirotte. Audric Riga, de son côté, a décroché l’argent à la hauteur chez les espoirs alors que Cassandre Evans a ajouté une nouvelle médaille, en bronze cette fois, à la suite du concours du lancer du poids. "Le bilan est relativement bon, poursuit le président du cercle hutois. Il aurait encore pu être meilleur mais il nous manquait certains athlètes. En tout cas, avec les troupes présentes, nous avons décroché de bons petits résultats. Ce n’est pas mal pour un club comme nous car c’est déjà une belle réussite de se qualifier pour un championnat national."

Et si les concours ont souri aux Mosans, on sait que la spécialité du WACO se situe plus au niveau du demi-fond grâce au travail de Thomas Vandormael. Un boulot qui a été concrétisé par deux médailles: une en argent pour Louis Carmans sur le 800 mètres et une en bronze pour Nathan Geada Da Silva sur le 1 500 mètres. Toutes deux décrochées chez les juniors. " Louis s’est très bien intégré au groupe depuis son arrivée en septembre. Cela lui a amené un plus d’autant qu’il croit à fond au projet. Il est ambitieux et très motivé. Il a pris les devants durant la course mais le vainqueur était un petit cran au-dessus de lui au niveau du finish. On va bosser là dessus pour l’été mais c’est chouette, il progresse bien, détaille le mentor waremmien. Quant à Nathan, il a aussi décidé d’imposer un rythme d’entrée. Mais il lui manque un peu de vitesse quand ça part. Après, c’est normal car on se prépare plus pour le 3 000 mètres steeple. Mais c’est toujours chouette de décrocher une médaille nationale, cela confirme qu’il est en bonne construction pour le futur. "

Place maintenant à un très léger repos pour tous ces athlètes, afin de digérer la saison indoor et celle des cross. Pour ensuite mieux retourner à l’entraînement avec la saison estivale en ligne de mire.