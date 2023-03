Hockey (D2): mauvais début de play-down pour Huy

Si on pouvait s’attendre à une première rencontre compliquée dans ses playdown pour Huy, le pire s’est bien déroulé avec une lourde défaite contre St-Georges. Et selon Benoit Baseil, le mentor hutois, ses troupes ont été apathiques durant l’ensemble de la rencontre. "Parfois, on peut faire de belles choses en bricolant mais ici, c’était vraiment de trop. Les joueurs plus anciens étaient moins en forme et c’est toute l’équipe qui a manqué de gnac. De plus, je déplore un mauvais comportement au sein même du groupe. "