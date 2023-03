Football - P2A: Verlaine B version Verlaine A dimanche à Huccorgne

La seule véritable nuance vient peut-être du fait de voir, certaines fois, Verlaine A évoluer le samedi soir. Comme c’était le cas ce week-end. Titulaires en soirée la veille, Doyen et Temou étaient également dans le onze le dimanche. Et si le premier nommé a longtemps déjoué à force de râler sur l’impact physique huccorgnois, le second a fait étalage de son aisance et sa classe pendant nonante minutes et était au final le seul élément qui paraissait de loin au-dessus du niveau de jeu. Et penser qu’un seul joueur peut faire la différence relève de l’utopie en football. N’en déplaise aux concurrents des Verlainois.