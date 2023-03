Football (P2A) - Pierre Sougnez (Templiers-Nandrin): "Le deuxième tour, c’est la cata !"

Un adversaire qui l’avait lourdement battu à l’aller et qui a récidivé plus difficilement ce dimanche . "Nous avions pris un point contre Seraing et Ferrières et ils nous ont battus au retour. Contre Waremme nous n’avons pu faire mieux qu’un partage alors que nous avions été les battre. Il devient urgent de se reprendre d’autant plus que c’est Huccorgne qui nous rend visite dimanche. C’est une rencontre à six points car notre bilan comptable actuel ne nous permet pas encore d’être sereins."