Football (P2A): Emile Debout a débloqué son compteur avec Waremme B

Monté au jeu peu après l’heure de jeu, l’ancien joueur de Genk a livré une solide prestation. "On savait que jouer Braives n’est jamais évident. Ils ont une superbe équipe, explique Émile Debout. Cependant, à la pause, notre coach nous a fait passer un beau message et ce fut un déclic pour nous tous."

Les Wawas sont ainsi parvenus à créer la surprise en venant à bout des Braivois. Une victoire importante. "On reste sur cinq matchs sans défaite, c’est une excellente chose. Depuis le début de saison, on progresse et cela se ressent même entre nous. La suite ? J’aimerais d’abord être titulaire au moins une fois avec la P2 (rires). Et puis, mon objectif est d’atteindre l’équipe première. Je sais que j’ai encore beaucoup de boulot mais je donnerai tout", confie l’attaquant.

Premières minutes pour Willmann

À Braives, il n’y a pas que le jeune Debout qui s’est distingué. Luca Willmann a reçu ses premières minutes de la saison. "Je n’ai absolument rien à lui reprocher. Il est très bien monté", glisse à son sujet Romain Paquet. Un coach waremmien qui a visiblement le nez fin depuis le début du championnat. "La victoire à Braives n’est que du bonus, dit-il. J’ai, une fois de plus, été agréablement surpris par la mentalité affichée par mon groupe. En l’espace de quelques mois, ils ont grandi de deux ans."

De quoi permettre aux Wawas de se rapprocher à trois unités du Top 8.