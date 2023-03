Football - P2A: Cédric Vreven comme dans ses plus belles années

Un véritable Huccorgne dans lequel Vreven ne s’identifiera bientôt plus. "Oui, j’y pense avant de monter sur le terrain. Il me reste huit matchs et je vais essayer de les savourer comme il se doit, expliquait le Wanzois. Ici, ça fait deux semaines que le coach me refait confiance donc j’essaie de tout donner en amenant de l’impact et de l’envie comme je l’ai toujours fait sur les terrains. En plus, je l’ai dit au comité, j’ai à cœur de sauver Huccorgne."

Et si Vreven semblait persuadé de ranger ses crampons il y a quelques semaines, la flamme qui l’habitait encore ce dimanche peut laisser douter.