Football - P1: Sans Henri Neerdael, Wanze/Bas-Oha n'est plus tout à fait le même

Mais Tom Louis n’est pas (encore) Henri Neerdael. Analyse en quatre points essentiels puisque l’habituel numéro 23 devrait être sur la touche jusqu’à la fin du mois de mars.

1. L’expérience

Si Neerdael compte des centaines de matchs en équipe première, Tom Louis y dispute à peine ses premières rencontres. Et dans une formation déjà très jeune comme Wanze/Bas-Oha, cela a tout son importance. "Tom a la moitié de l’âge de Henri et ne possède pas son expérience et ses matchs disputés. Ce n’est pas la même chose", opine Jean-Yves Mercenier.

2. Le jeu en pivot

Légèrement plus grand que Tom Louis, Henri Neerdael est également un brin plus épais que le jeune avant. Ce qui lui permet de mieux résister aux charges des défenseurs et de permettre à ses coéquipiers de remonter sur les longs ballons. "C’est sûr que c’est différent quand on met le ballon à Henri", souligne Jérôme Henrotte.

3. La relation avec Bisconti

Bien mis sous l’éteignoir par Reuter, Julian Bisconti a parfois semblé perdu samedi soir sans son binôme sur le front de l’attaque. C’est sûr que les automatismes après vingt matchs ne sont pas les mêmes qu’après seulement deux.

4. Le leadership

Ils ne sont pas nombreux à donner de la voix à Wanze/Bas-Oha. De par son statut dans l’équipe et son vécu, Neerdael fait partie de ceux-là. Et il a d’ailleurs donné énormément de voix depuis les tribunes. Mais cela n’a évidemment pas le même impact que depuis le pré.