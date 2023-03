Football (P1): Loïc Houart est en mission sauvetage avec Faimes

Ça faisait près 4 mois, depuis début novembre, que l’étoile de Faimes n’avait plus goûté aux joies de la victoire. Mais pour Loïc Houart, essentiel dans le succès de son équipe, pas question de s’accaparer les louanges. Il préfère mettre en avant le travail effectué en amont par le coach. "L’arrivée de Franck Walo au poste de T1 nous a vraiment fait beaucoup de bien, embraye le gardien de 31 ans. Notre précédent entraîneur était un génie au niveau de tactique mais il nous fallait autre chose. Franck Wallo est arrivé avec d’autres qualités. Il est moins studieux mais apporte une rage de vaincre qui nous manquait cruellement. C’est un vrai meneur d’hommes. Le problème, jusqu’à maintenant, c’était la cohésion de groupe. Le coach a justement réussi à ramener cet esprit d’équipe qui nous manquait tant et ça a payé ce dimanche."

Opération sauvetage

Parce qu’une bête n’est jamais aussi dangereuse que lorsqu’elle est blessée, Faimes ne semble pas avoir dit son dernier mot dans la lutte pour le maintien. Et ce n’est pas leur gardien qui dira le contraire. Enfin débarrassé de ses problèmes physiques, Loïc Houart compte bien aider l’Étoile dans son opération sauvetage. "C’est la première fois depuis plusieurs semaines que je ne ressens aucune douleur. Mes derniers matchs étaient de moins bonne qualité à cause de ma blessure à l’épaule. Je suis enfin de retour à 100% et ça se voit, tant mieux pour l’équipe."

Un retour en forme qui tombe à pic pour Faimes qui verra son gardien s’en aller pour de nouveaux horizons la saison prochaine. "J’avais besoin d’un nouveau challenge, poursuit le portier faimois. On n’était plus sur la même longueur d’ondes avec la direction. Cependant, je m’en vais après de belles années passées au club. Je veux d’ailleurs tout faire pour aider le club à se maintenir en P1 et sortir par la grande porte en fin de saison."