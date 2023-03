Football (P1) - Jimmy Cwynar cherchait de la stabilité à Hannut : "Le club avait davantage d’attene"

Le solide défenseur sera encore au club l’an prochain. "Je n’ai pas hésité, mais j’ai été vu dans les derniers car le comité pensait que je voulais partir. J’ai fait une proposition et elle a très vite été acceptée. Je cherchais un peu de stabilité. Car à part à Waremme où je suis resté trois ans, j’ai changé de club chaque saison. Or, ici, je suis à 10 minutes de mon domicile. Je suis avec des joueurs que j’apprécie comme Crotteux, Javaux ou Loyaerts qui va arriver. Ce dernier a une excellente mentalité et nous fera du bien. J’espère que le comité va continuer à recruter intelligemment comme il l’a fait jusqu’ici."