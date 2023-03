Football (D2 ACFF) - Tristan Merchie l’assure (Waremme): "Personne n’est résigné"

On ne le cesse de le répéter: Waremme manque cruellement d’un attaquant capable de faire la différence à lui tout seul. Avec Seraing B, lanterne rouge, les Wawas possèdent d’ailleurs la plus mauvaise attaque de la série avec 21 goals inscrits en 24 matchs. Un bilan évidemment trop maigre pour espérer rester dans cette D2 ACFF. Ce week-end, à Ganshoren, si les Stadistes n’ont pas encaissé, ils n’ont, une fois de plus, pas réussi à trouver le chemin des filets. "C’est la même rengaine depuis plusieurs mois. Le groupe n’est clairement pas moins fort que la saison passée mais on manque d’un tueur devant le but. Et puis, quand ça ne veut pas tourner, ça ne tourne pas…" , déplore Tristan Merchie.