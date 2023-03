Football - D2 ACFF: Le mois de mars sera compliqué pour Hamoir

Le T1 hamoirien n’espère d’ailleurs pas grand-chose du mois de mars. "Tout point pris en mars sera un bonus. " Et il est vrai que Ganshoren, Seraing B, Waremme et Acren ensuite seront des matchs plus abordables. "Le mois d’avril sera donc crucial pour nous", ajoute encore le mentor des Rats qui fait le tour de son noyau.

Rausin, Biersard, Cusumano, Dianda, Evrard, Lahaque, Masset, Sablone, Teise, Tietcheu plus le jeune gardien Toussaint devraient rester en bordure du Néblon la saison prochaine. Damblon (Xhoris), Impagnatiello (Sprimont), Lafalize (La Calamine) partent. Yilmaz ne resterait pas tandis que Yaya, Ceylan, Macé, Messaoudi, Guilmi, Doneux, Crespo, Mukendi font partie des points d’interrogation. D’un noyau de 23 qui a perdu Piot en cours de saison, Hamoir devrait passer à un groupe fort de 18 joueurs.

On notera aussi que la semaine prochaine, Biersard et Lahaque rentrent de suspension. Dianda (1 match) et Lafalize (2 matchs), par suite de leur exclusion à Verlaine, entreront encore en ligne de compte pour le déplacement à Rebecq de samedi soir. Evrard ne devrait plus entrer en ligne de compte cette saison suite à une fracture de la malléole.

Au niveau de la succession de Nicola Finocchio au poste de président, " rien n’est encore acté, conclut le T1 et secrétaire hamoirien. On garderait un comité d’une douzaine de personnes. "

La quinzaine qui vient va certainement permettre au comité de lever les points d’interrogation pour les huit joueurs précités