Football (D2 ACFF): Christophe Nezer, un retour gagnant à Stockay

De retour à Stockay depuis le mercato hivernal, après une demi-saison à Dalhem en P2B, Christophe Nezer est tout bonnement en train de réussir le nouveau challenge qu’il s’était fixé: retrouver le plaisir du football en nationale. "Je suis en effet très heureux d’être retourné à Stockay, se félicite-t-il. J’avais pris la décision de rejoindre Dalhem pour jouer avec des amis. J’étais aussi nouveau papa. Concilier la vie de famille, le boulot et les entraînements, cela devenait compliqué. En P2, je n'avais qu’un entrainement par semaine. Et puis, le président de Stockay, Jean-Pierre Dalla Costa, m’a contacté vu la sérieuse blessure de leur milieu de terrain, Ritchie Kitoko en novembre dernier. Sans cela, je ne serais pas revenu. Et puis maintenant, j’habite à trois minutes du stade."