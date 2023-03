Football (D2 ACFF): Baresi Ndeon: "Je joue où le coach a besoin de moi" confie Baresi Ndeon

Après nous avoir rappelé son parcours allant de Montargis dans le Loiret en Nationale 3 à la division 4 espagnole, il a voulu se rapprocher de sa famille qui vit en région parisienne et a signé en début de saison à Solières. "Je pouvais trouver de l’embauche en N3 française, se souvient-il, mais je ne voulais pas stagner et la D2 amateur belge est du niveau de la N2 française. Je souhaitais un peu plus de visibilité. Je ne suis pas déçu de mon choix. Personnellement, je joue beaucoup mais, vu notre classement, je ne suis pas satisfait. Je préférerais jouer un peu moins et que nous soyons mieux classés ! Je suis pourtant persuadé que nous disposons de bons joueurs mais il y a trop d’absents régulièrement. Ce dimanche, contre Binche, Dylan Hanrez qui était suspendu nous a beaucoup manqué. Comme contre Ganshoren, je sors de cette rencontre très frustré. Ces deux défaites consécutives me restent en travers de la gorge."

Bien au courant de la prochaine fusion et de la création de l’Union Hutoise, le Français ne sait pas de quoi son avenir sera fait: "Je ne sais pas si le coach souhaite me conserver. Je n’ai pas encore eu d’entretien avec lui pour le futur mais c’est clair que cela pourrait m’intéresser. Il reste d’abord dix matchs. Je ne me prends pas la tête avec cela. "