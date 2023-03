Volley-ball (Liga): Waremme a su gérer son money-time contre Guibertin

"J’espère que mes gars ont appris de leurs erreurs", commentait Fred Servotte avant la rencontre.

Le message du coach hesbignon est visiblement bien passé puisque Waremme s’est imposé 0-3 en livrant un match plein. Le tournant ? Sans conteste le premier set. "On démarre très bien et puis à 24-24, je fais rentrer Cocchini qui nous sort une excellence réception et qui va chercher une défense quasi dans le mur", pointe Fred Servotte. À 0-1, Waremme est en confiance et est portée par un grand Pierre Perin. "Il a été dans tous les bons coups et a porté l’équipe", confirme le coach.

Les deux derniers sets sont aussi à l’avantage des visiteurs qui évoluent sans la moindre pression. Un peu à l’image du début de saison. "On a bien géré du début à la fin. Les gars n’ont rien lâché et cela démontre qu’on a bien progressé."

Un premier succès dans ces play-off 2 et trois points capitaux pour la suite de cette mini-compétition à trois équipes. "Si on veut réaliser quelque chose, il était primordial de bien débuter. Les trois points vont faire du bien à tout le club. Il en reste neuf à prendre et les matchs qui arrivent vont être déterminants", assure Fred Servotte.

Prochain rendez-vous, c’est contre Achel dimanche après-midi. T.B.

QT: 24-26, 19-25, 19-25.