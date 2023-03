Handball - Division 2: La première mi-temps a suffi aux Amaytois

Pour sa première et unique prestation en tant que président et coach, Bernard Destexhe a, par cette victoire, relancé Amay dans la course au maintien. Certes, la mission n'était pas des plus compliquées face à des Flémallois courageux qui, depuis le début de la saison, alignent les statistiques les plus défavorables en nationale: la plus mauvaise attaque et la pire défense avec une moyenne de 37 buts encaissés en phase classique !