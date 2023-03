Futsal - Ligue (D2B): Oreye accroche le leader namêchois

Une avance de deux buts qui sera finalement résorbée en deux temps, avant et après la pause. Pas abattus pour autant, Cwynar et consorts vont parvenir à reprendre l’avantage. En menant 4-2, les visités semblaient même filer vers le succès. Mais, et c’est la magie du futsal, la vérité d’une minute n’est pas toujours celle d’après. Alors qu’ils avaient le cuir, les Orétois loupaient une grosse occasion. Sur le contre, les visiteurs réduisaient l’écart avant d’arracher le partage sur un penalty aux 9 mètres. "C’est tellement frustrant, on devait les battre. Nous réalisons le match parfait pendant 47 minutes et tout s’écroule sur les trois restantes. C’est simple, ils ont célébré ça comme une victoire" illustrait le mentor hesbignon.

L’entraîneur pourra néanmoins se satisfaire d’un bilan prometteur face aux grosses cylindrées de la série. "C’est vraiment positif pour la suite. Cela confirme qu’il ne nous manque pas grand-chose pour être dans le Top 5 et surtout que nous ne sommes pas à notre place. On doit juste marquer davantage" pointait Kremer.

Les siens savent donc sur quoi travailler dans les prochaines semaines.

OREYE : Derwael, Musick, Cwynar, G.Luga (2), S.Luga (1), Essomba, Kayijuka (1), Destexhe, Vanderveck.

Ligue (D3C) : Le podium s'éloigne pour Marseille Wanze

Marseille Wanze - Sougné : 5-6

Ce n’est pas faire injure aux valeureux Wanzois que d’avancer qu’ils surprennent cette saison. Et dans le bon sens du terme. Installés dans le quintet de tête, les Marseillais se mettaient même à rêver du podium d’ici la fin de saison.

Pour y parvenir, Axel Delhalle et les siens auraient été bien inspirés de gagner face à Sougné, actuel troisième au classement de cette D3C. Mais il n’en sera finalement rien.

Pourtant, les locaux s’avançaient avec un effectif fourni et qualitatif. « Nous étions dix et formions un groupe très compétitif avec notamment Jérôme Bertrand » pointait Axel Delhalle.

Des qualités intrinsèques finalement insuffisantes face à l’envie de leur adversaire d’un soir. « Nous n’avons mis aucune intensité et nous nous faisions beaucoup trop facilement déborder » expliquait le responsable des Marseillais.

Malgré un relatif jour sans, les siens auraient pu s’en sortir. « Nous sommes restés très longtemps dans le coup puisque nous encaissons les deux derniers buts dans les ultimes instants de la rencontre. »

Avec cette défaite, les Wanzois voient leurs espoirs de podium s’envoler. « C’était le match à gagner mais on va maintenant essayer de conserver notre quatrième place » concluait Delhalle.

MARSEILLE WANZE : Graindorge, de la Cruz (1), Henrot (2), Borsu, H’Mamou (2), Bronckart, Bertrand, Delhalle, Fays, Sœur.