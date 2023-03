Jusqu’à la 30e minute de jeu, les Limontois dominent le sujet et ne se voient pas alertés d’une quelconque offensive geeroise. Le montant est même touché par les Rouges et un autre envoi fait grincer les dents des supporters visiteurs.

Puis, il y a ce dernier quart d’heure en première période, où tout ce que Geer B réalisait, prenait une tournure positive. Sur un long ballon, Warnotte entre dans la surface et se fait retenir par la défense limontoise ; la décision est sans appel et le point de penalty est montré. Un coup de sifflet plus tard, Pirson fait mouche (1-1).

À peine remis de leurs émotions, d’un côté ou de l’autre, les Bleus interceptent une passe trop légère. Mulowa s’empare du cuir et trompé Lebrun (2-1). Tout le monde se regarde et est stupéfait. Que se passe-t-il à Limont ?

Après un temps de réflexion au vestiaire, les Limontois reviennent au score, durant un temps fort geerois. Un coup franc est joué au second poteau et c’est Dengis qui est à la réception (2-2).

Si certains pensaient qu’on se dirigeait vers un partage, il n’en est rien. À peine l’égalisation faite, Warnotte, situé en deuxième zone sur le corner, donne le sourire à tout un stade (3-2).

Geer B est à la fête et place le champagne au frais, au besoin…

Arbitre: Luc Theunis

Cartes jaunes: Lebrun D., Ebhodaghe, Warnotte.

Buts: Demoulling (0-1, 6e), Struys (1-1 sur pen., 40e), Mulowa (2-1, 41e), Dengis (2-2, 69e) et Warnotte (3-2, 70e).

GEER B: Louis, Marcuccio, Vanderstraeten, Pirson, Warnotte, Larock, El Fassi, Litran, Dubuisson, Morren, Mulowa.

LIMONT: Lebrun A., Bernard F., Dengis, Struys, Lebrun D., Ebhodaghe, Demoulling, François, Lapaix (12e Gudelj), Reuchamps, Bisqueret.