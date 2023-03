"Le problème, ce ne sont pas les buts encaissés, mais plutôt ceux que nous n’avons pas mis", tels sont les propos d’un joueur xhorisien à son entraîneur. "En effet, il a tout résumé, lance Denis Philippart. Nous n’avons pas perdu, mais nous avons su relever la tête."

Chez les Fraiturois, on se contente de ce partage. "C’est un score assez logique, répond Pierre Dedry. Même si un goût amer se fait ressentir."

Buts: Philippart C. (1-0, 25e), Hellin (1-1, 75e), Schmetz (1-2, 77e), Philippart C. (2-2, 85e).

Templiers-Nandrin B 3 - Remouchamps 1

En entamant la rencontre d’une telle manière, par Dessart, les Templiers ont réussi à faire face à Remouchamps. "À l’aller, c’était déjà difficile, note Julien Lannoy. Ce dimanche, nous avons joué 70 minutes, nous nous relâchons en fin de seconde période."

Buts: Dessart (1-0, 16e), Sauvage (2-0 et 3-0, 60e et 62e).

Seraing Athl. B 2 - Anthisnes 6

Anthisnes se félicite d’une victoire trois étoiles. "On les a pris à la gorge, assure Alex Liebens. Nous n’avons rien lâché. En dominant de bout en bout, nous ne pouvons qu’être satisfaits de notre mentalité."

Buts: Gaspard M. (3), Hendrix (2), Peters (1).

Modave 3 - Hamoir B 3

Si une mi-temps est pour Modave, l’autre est hamoirienne. Avec un score où les deux équipes se quittent dos à dos, Michaël Jourdan s’impatiente de voir son équipe avec du caractère. "Il y a vraiment trop peu de fautes intelligentes dans notre chef, explique le T1 des Rats. Et de leur côté, ils ont joué avec leurs qualités. Sans cette agressivité positive, il nous sera difficile de pouvoir rivaliser avec les plus grandes équipes."

Buts: Dethier (0-1, 13e), Theate (1-1, 32e), Greindl (1-2, 38e), Silvestre (1-3, 44e), Vilet (2-3, 62e), Dodeigne (3-3, 75e).

Oneux 4 - Ocquier 2

Ocquier s’effondre et ce ne sont pas les réalisations de Chalant et Galand qui ont suffi aux Ocquiérois. "Trop d’erreurs individuelles qui nous coûtent beaucoup, raconte André Gaziaux. On s’impose en seconde période, mais ce n’est pas assez… Un nul aurait été plus logique."

Buts: Chalant (1-1, 36e), Galand (4-2, 79e).

Harzé B 1 - Marchin 7

Marchin ne lâche rien et s’impose largement grâce à une ouverture du score signée Bryan Tozzi.

Buts: Del Conte (3), Tozzi (2), Delizée (1), Bechet (1)