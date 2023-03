Football - P3A: Thisnes file définitivement vers le titre

Car si Vandenberg et Holsbeek loupaient tour à tour une belle opportunité d’ouvrir la marque, Robin Adam, libéré du marquage, tente un centre au quart d’heure qui termine sa course… dans les filets de Chasseur, lobé sur sa ligne.

Menés, les hommes de Jean-François Nossin vont tenter de réagir à plusieurs reprises: Leseur, Preud’Homme et Holsbeek ne passent qu’à quelques centimètres de rétablir l’égalité. Et si Kipoy, monté au jeu quelques instants plus tôt, manque de doubler la mise d’une terrible reprise de volée qui frappe le montant, le score n’évoluera plus et ce, malgré une dernière opportunité sauvée à même la ligne par une tête thisnoise.

Finalement, la victoire semble logique malgré une belle envie des locaux. Au final, sur un terrain aussi compliqué, le spectateur neutre ne se sera jamais vraiment ennuyé. La prochaine question ne sera donc pas de savoir si Thisnes pourra être champion, mais plutôt de connaitre la date exacte pour pouvoir déboucher les bouteilles de champagne au frais.

Arbitre : Michaël Vitiello.

Cartes jaunes: Sasso, V.Petit, Jaco, De Vierman, Adam, Tumba, Landrain, Devalet.

But : Adam (0-1, 11e).

OLEYE : Chasseur, Nossin (78e D’Angelo), Lizen, Perna, Jaco, Preud’Homme, Leseur, Devalet, Frankenne, Pirlet, Holsbeek (70e Tumba).

THISNES : Daniel, Sasso (46e Landrain), De Vierman, Belme, Dierickx (63e Kipoy), V.Petit (70e H’Mamou), Parthoens (66e Ghafghaf), Adam, Vanderveck, B.Petit, Vandenberg.