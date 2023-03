Football - P2A: Verlaine B profite pleinement des cadeaux adverses

Pourtant, les locaux vont sembler bien apathiques en début de rencontre. Dépassés par la fougue verlainoise, Vreven et consorts peinent à posséder le cuir. Tout profit pour leurs visiteurs qui se signalent dès la 5e minute via Tamagni. Quelques minutes plus tard, les Taureaux jouent rapidement un corner. Tamagni dévie vers un Gallina bien esseulé qui croise parfaitement sa reprise pour placer les siens aux commandes. Un but qui va réveiller Huccorgne. Les locaux commencent à gagner leurs duels et se rapprochent ainsi du rectangle adverse. Obrou arme une frappe lointaine tandis que Riga ne concrétise pas un beau service de Spronck.

Au retour des vestiaires, les visiteurs ont conscience qu’ils seraient bien inspirés de creuser rapidement l’écart. Les offensives verlainoises se succèdent et Doyen va finalement obtenir un penalty au terme d’un beau solo. Mievis se charge de la conversion. Mais alors que les Verts pensent avoir fait la différence, Huccorgne ne se laisse pas abattre. Les visités, certainement frustrés de s’être montrés trop laxistes sur les deux premiers buts adverses, reviennent dans la rencontre via Beduin sur corner. Le match part dans tous les sens mais ce sont les Verlainois qui auront le dernier mot sur cette rencontre avec un but de Doyen.

Arbitre: Hicham Dridelli.

Cartes jaunes: Beduin, Vreven, Constant, R.Bellefroid.

Bu ts: Gallina (0-1, 7e), Mievis (0-2 sur pen, 56e), Beduin (1-2, 66e), Doyen (1-3, 71e).

HUCCORGNE: Couscheir, Oloa Afana, Mazloum, Beduin, Aspiotis (81e Drouvin), Banza, Vreven (78e Morana), Lejeune (75e Hassane), Obrou, Riga (53e Sauvage), Spronck.

VERLAINE B: Nlend, Grommen, Dona Ilunga (46e B.Bellefroid), Voss, Constant, Temou, Franchina, Doyen, Mievis (85e H.Parla), Gallina (42e R.Bellefroid), Tamagni (13e Khulelidze).