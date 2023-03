Football (P2A): un coup franc de Guy Derenne soulage Jehay face à Templiers

La première alerte devant Delbouille est pointée à la 12e. G. Derenne adresse un coup franc tendu vers le point de penalty où Bodart surgit mais le médian dévisse sa reprise. Alors que Templiers a mieux débuté que son adversaire, c’est ce dernier qui parvient à déflorer la marque à la 18e. Lancé dans la profondeur Di Miceli se joue de Godinas et Gillard mais ce dernier commet la faute aux seize mètres. Guy Derenne s’élance et va chercher le coin droit de Delbouille qui n’a pas la main ferme. Il n’y aura rien d’autre à se mettre sous la dent au cours de cette première période bien terne qui laisse la porte ouverte à un retour des Nandrinois.

Le début de deuxième période n’est pas plus emballant mais Templiers gagne en confiance et grignote des mètres dans la moitié adverse. La première frappe cadrée est signée Saglam à la 62e et à la 71e le feu follet condrusien ne calibre pas un service de Choukri. Une volée de David de peu à côté permet aux Jehaytois de se signaler à la 75e et dans la foulée un superbe débordement de Saglam est ponctué d’un centre au 2e poteau où Mine manque le cadre. Pierre Sougnez pousse ses hommes à continuer à y croire car l’égalisation semble à leur portée. Mais Jehay reste bien campé sur ses bases malgré le fait qu’il doive jouer les dix dernières minutes à dix. Il s’octroiera même la dernière occasion via Di Miceli mais Delbouille remportera le duel. L’essentiel est acquis pour les Jehaytois.

Arbitre: M. Kourouma assisté de MM. Nzesseu et Schmetz.

But: Derenne G. (1-0, 18e).

Cartes jaunes ; Vitoux, Derenne M., Gillard.

Carte rouge: Volont (2CJ 80e).

JEHAY: Surkijn, Vitoux, Pizzinato, Derwa, Vanhove (88e Derenne M.), David (83e Bilali), Derenne G., Bodart, Di Miceli, Leva (68e Thirion), Volont.

TEMPLIERS: Delbouille, Cloes, Choukri (72e Mine), Dormal (86e Depouhon), Yerna, Gillard, Godinas, Goffin (91e Jerosme), Morsat, Cagnoni, Saglam.