Football (P2A): le jeune Debout (Waremme) a mis Braives à genoux

Face à Waremme B, les Braivois ont été méconnaissables. La première occasion cadrée est d’ailleurs arrivée des pieds de Charlier, à la demi-heure. Avant ça, Braives avait été soporifique face à des Wawas courageux et bien en place défensivement.

Deux fois, Lleyton est proche d’ouvrir le score mais ses envois passent à côté des cages de Dorval. En face, Dokens se retrouve seul face à Vandevenne mais manque de lucidité dans le dernier geste. Symbole du manque de confiance qui règne actuellement dans les rangs braivois.

Après la pause, le match ne s’emballe guère. Si Braives fait circuler le cuir, Waremme joue crânement sa chance et remporte la bataille dans le milieu du jeu. Il est vrai que les Braivois évoluaient sans Bawin et Fernandez, deux titulaires indiscutables.

Le tournant arrive en fin de match lorsque le tout jeune Debout, monté au jeu peu après l’heure de jeu, se trouve lancé face Dorval. Le Waremmien ne se fait pas prier et délivre les siens. Braives ne peut plus rien faire et concède sa deuxième défaite de rang. Waremme, de son côté, se rapproche du Top 8.

Arbitre: Daniel Audoor.

Cartes jaunes: L. Dorval, Dokens.

But: Debout (0-1, 88e).

BRAIVES: J. Dorval, Baggio (65e Jacobs), Bosman, L. Dorval, Tintigner (65e Di Rosa), Dokens, Pire, Ganci, Charlier, Magnetico (78e Magnetico), Mazuy.

WAREMME B: Vandevenne, Winkelmann, Touri, Koener (90e Dedry), Baronheid (78e Alardin), Gauthier (72e Willmann), Denooz, Moussebois (65e Moussebois), Palermo, Reynders, Degembe,