Football - P1: Hannut n'a pas su trouver la faille

La rencontre est animée et l'intensité des échanges est assez élevée. Après dix minutes de jeu, Hannut récupère le cuir dans le camp adverse. Stéfano Henrot voit Macors avancé et tente le lob. La latte en tremble encore ! Il faut attendre la demi-heure pour voir Beaufays se créer une première occasion franche. Suite à une faute de Père sur Haleng, Balthasart botte le coup franc vers le second poteau. Zehram remet dans l'axe vers Manirakiza qui reprend au-dessus du but. C'est à peu près tout pour cette première période peu prolifique en occasions. Les deux équipes rentrent donc aux vestiaires sur un score vierge. Difficile de prédire qui pourrait en sortir vainqueur.

Après la pause, Hannut prend clairement le jeu à son compte et campe dans le camp belfagétain. Cependant, le bloc bas proposé par les visiteurs ennuie considérablement les locaux qui ne parviennent que trop peu souvent à placer le ballon en zone de conclusion. Cossalter se crée bien deux possibilités mais Macors est attentif. À noter aussi la reprise de Cwynar sur un corner de Nicolas Henrot, mais toujours sans faire mouche.

Peu d'occasions pour les locaux, encore moins pour les visiteurs qui jouent avec leurs armes et font le gros dos. Et à force de ténacité, les jeunes de Frédéric Daenen arrachent le point du nul qu'ils espéraient. Quant aux Hannutois, ils se montraient logiquement déçus de l'issue de la rencontre. Ils ne sont pas parvenus à percer le rideau défensif belfagétain. Un point, c'est mieux que rien, mais ça ne fait pas vraiment avancer dans la hiérarchie.

Arbitre : Lionel Gastaldello.

Cartes jaunes : Henrot N., Cossalter, Cwynar ; Haleng, Manirakiza.

HANNUT : Racz, Cwynar, Lo Presti, Spadaro, Ouchan, Père, Crotteux, Gueuns, Henrot N. (83e Drèze), Henrot S. (80e Missé Missé), Cossalter

BEAUFAYS : Macors, Colette, Bosson, Zehram, Daenen, Derkaoui (77e Gillet), Foguenne, Manirakiza, Balthasart (80e Esposito), Haleng (83e Thans), Turco.