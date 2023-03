Football - P1: Au forceps, Fize a imposé son style à Wanze/Bas-Oha

Disposés en 4-3-2-1, le fameux sapin de Noël, les visiteurs, dès l’entame de la rencontre, tentent d’imposer leur force physique face au jeu en combinaison des hommes de Mercenier. Deux styles de jeu qui se télescopent et qui aboutissent à très peu d’occasions dans le premier acte. Peut-on à peine noter deux petites alertes pour Henrotte, signées Licour, et un envoi dévissé de Massar. En face ? Wanze/Bas-Oha patine et s’agace tant et plus même si les locaux auraient peut-être dû obtenir un penalty pour une poussée de Gillard sur Louis dans le rectangle.

Déjà légèrement dominateurs avec la rentrée aux vestiaires, les Fizois vont l’être encore plus au retour de ceux-ci avec, coup sur coup, quatre belles possibilités pour Massar, Demaerschalk et Licour, par deux fois. Mais le score est toujours nul et vierge. "On tombe dans leur jeu en abusant de longs ballons", s’époumone Jean-Yves Mercenier. Message reçu cinq sur cinq car, une fois le dernier quart de la rencontre entamé, les siens se montrent enfin dangereux devant les cages de Firquet. Adam trouve d’abord l’équerre sur un centre-tir bien senti avant de voir le portier fizois sortir une belle claquette sur un ballon vicieux qui filait sous la latte. Sur le corner qui s’ensuit, Reuter joue au pompier de service en repoussant sur la ligne. Bisconti aura encore l’occasion de mettre les siens sur orbite, mais sa frappe à la retourne termine dans les gants de Firquet.

Wanze/Bas-Oha a laissé passer sa chance. Et à dix minutes du terme, Denruyter, sur sa deuxième touche de balle, place hors de portée de Henrotte à la suite d’un centre qui a traversé toute la surface mosane. Et malgré plusieurs changements offensifs pour tenter d’égaliser, Wanze/Bas-Oha ne parvient pas à revenir à hauteur de son adversaire et concède ainsi son deuxième revers de rang. Tout le contraire de Fize qui vient de signer deux succès convaincants et peut, sans doute, arrêter de regarder derrière.

Arbitre: Michaël Vitiello, assisté de Sébastien Henikenne et Gabriel Castillo-Fernandez.

Cartes jaunes: Gilson, Licour, Demaerschalk, Honay, Pessotto, Damsin, Henrotte, Ki Vieira.

Carte rouge : Fréson (76e, directe).

But: Denruyter (0-1, 84).

WANZE/BAS-OHA: Henrotte, Honay, Moureaux, Mottet, Pessotto (68e Beaujean), Denorme, Moulin, Gilson, Bisconti, Adam (87e Goosse), Louis (83e Carraro).

FIZE: Firquet, Damsin, Demaerschalk, Gillard (69e Ki Vieira), Nzembo, Reuter, Vandervost (90e +2 Ledure), Eyckmans, Massar (83e Denruyter), Wagemans, Licour.