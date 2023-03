Football (D2 ACFF): Warnant a mené, puis a souffert

Dès la 15e minute de jeu, Jérémy Houzé prenait un malin plaisir à montrer aux joueurs visiteurs qu’Acren avait bien décidé de s’afficher sous son bon jour, mais Bizimana sortait une superbe claquette sur la tête de l’avant acrenois. Le leader répliquait via Biatour, mais Biévez sortait lui aussi le grand jeu sur une frappe déviée. Par contre, le suppléant de Lucas Alexandre, toujours blessé, ne pouvait rien quelques minutes plus tard quand Cavillot frappait des 20 mètres un ballon consécutif à un corner mal dégagé par la défense locale. Très loin de s’effondrer, la REAL dominait la fin de la première mi-temps. Un premier centre de Mayélé trouvait ainsi Soumah, mais sa frappe était miraculeusement stoppée par le dos d’un défenseur warnantais.

La même action mais une fin plus heureuse deux minutes plus tard. À la 35e, Mayélé débordait et centrait pour trouver un Jérémy Houzé esseulé qui canonnait dans le plafond du but de l’excellent gardien Bizimana. Acren pouvait toutefois s’estimer reconnaissant envers Youdjouen de rentrer au vestiaire sur un score de parité, le défenseur sauvant de la tête, et sur la ligne, une frappe sèche de Mavuba quelques secondes avant le repos.

Le début de deuxième période était dominé par Acren-Lessines. Bizimana retardait bien l’échéance en s’envolant sur une frappe de Sangaré qui prenait la direction de la lucarne, mais il devait s’avouer vaincu à la 55e quand Condé enroulait hors de sa portée. Di Vita ne passait pas loin du 3-1 sur coup franc, mais c’était bien Warnant qui allait inscrire le dernier but de la rencontre. Biévez se faisait surmonter sur corner, et Dejoie n’avait plus qu’à ajuster sa tête pour égaliser à dix minutes du terme. Rageant, mais Jérémy Houzé résumait fort bien la rencontre. "Quand on ne sait pas gagner, c’est déjà bien de ne pas perdre." Et ça, cette saison-ci à Acren, c’est bien la première fois que ça arrive !

Arbitre: M. Alexis.

Cartes jaunes: Aharrh, Soumah, Smars, Di Vita, Mabanza, Ganji.

Buts: 28 Cavillot (0-1), 35 Houzé (1-1), 55 Condé (2-1), 81 Dejoie (2-2).

ACREN: Biévez, Duyck, Mayélé, Condé, Di Vita, Smars, Sangaré, Houzé, Soumah, Youdjouen, Okitohambe (72 Bourlart).

WARNANT: Bizimana, Debefve (71 Ganji), Piette, Dejoie, Cavillot, Scevenels, Miezal, Timmermans, Mavuba, Biatour (60 Mabanza), Aharrh (65 Fransolet)