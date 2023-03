Football (D2 ACFF): Waremme cale à Ganshoren et tremble

À l’heure de monter sur la pelouse de Ganshoren ce dimanche après-midi, Waremme y croit encore. Et il a raison car dans l’absolu, un match de foot reste un match de foot. Et on sait que tout est possible. C’est dans cet état d’esprit que Waremme va aborder les choses dans la périphérie bruxelloise. Les Stadistes commencent bien et ont clairement la possession du ballon. "On est bien dans la rencontre et on construit de belles actions en première mi-temps, assure Henri Verjans. Mais on a du mal à se rapprocher du but. Et on n’est pas assez concret devant les cages d’en face. Mais après, ce fut un peu plus concret. "

Waremme prend en effet l’ascendant sur son adversaire. Avec un Gueye dans tous les bons coups. Mais l’avant du Stade frappe le poteau à la 70 minute de jeu. Waremme vient de laisser passer sa chance. Dans l’autre sens, Ganshoren n’a pas d’occasion réelle. Le 0-0 est finalement un score qui n’est pas un scandale. "Mais cela ne nous arrange pas du tout" avoue Henri Verjans. Waremme est plus que jamais menacé par le maintien.

Arbitre: Michael Massaki.

WAREMME: Lemire, Rihon, Lapierre, Saint-Mard, Merchie, Di Chiaria, Anguilli, Laruelle, Deflandre (46e Lucania), Gueye, Étienne (70e Julin).