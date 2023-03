Football - D2 ACFF: Une douloureuse défaite pour Solières

Mais voilà, comme c’est le cas trop régulièrement, les Hutois ont encore été victimes d’un effectif trop réduit ce dimanche. C’est surtout offensivement qu’ils ont éprouvé des difficultés tant l’absence de Bryan Hanrez est loin d’être passée inaperçue. Quand, contraint et forcé par des indisponibilités diverses, le coach doit aligner dans son onze de base Steve Otte et le laisser sur la pelouse pratiquement toute la durée du match, on sait bien que l’équipe joue avec dix joueurs aptes physiquement. Si l’ancien joueur de nombreux clubs de Nationale a conservé un touché de balle d’un très bon niveau, en ce qui concerne les courses, et ne parlons même pas de celles à haute intensité, c’est quasiment le néant. Au quart d’heure, il oubliait Kabeya totalement isolé pour tenter un envoi anodin puis on ne le voyait plus que sur quelques phases arrêtées.

Avant que Crahay ne sorte une terrible parade en fin de première période, Kabeya avait bien failli déflorer le score mais un retour impressionnant du capitaine Michez l’en avait privé.

Le jeu avait à peine repris après la pause que Scohy envoyait un ballon sur le poteau. Ce n’était que partie remise pour les Binchois puisque, suite à un coup franc donné par Sampaoli, Franquin, que les Hutois estimaient en position hors-jeu, ouvrait la marque.

Piqués au vif, les hommes de Bairamjan se rebiffaient. Peisson passait tout près de l’égalisation qui arrivait juste après. Une longue rentrée en touche de Verbist permettait à Kabeya de surgir pour rétablir la parité.

Seulement, moins de dix minutes plus tard, les Binchois repassaient devant grâce à Scohy bien servi par Mba. Cette fois, les Hutois n’avaient plus les ressources mentales et physiques pour réagir et les trois points s’envolaient.

Arbitre : Kevin Lobet

Cartes jaunes: Otte, Bartholome, Verbist

Buts : Franquin (0-1, 63e), Kabeya (1-1, 67e), Scohy (1-2, 75e)

SOLIERES : Crahay, Verbist, Peisson, Ndeon, Vancoppenolle, Bartholome, Bacanamwo, Otte (80e Benchikha), Mashaka, Diallo, Kabeya.

BINCHE : Lahaye, George, Michez, Brichant, Arslan, Despontin (56e Sampaoli), Franquin, Louagé, Mba (76e Frisanco), Scohy, Losacco (66e Diarra)