Football (D2 ACFF): Stockay confirme sa solidité

Dans cette dominicale de D2 ACFF, le duel entre Stockay et Rebecq était certainement le match phare. Effectivement, les Rouge et Noir sortaient d’un 11 sur 15 tandis que les Rouge et Blanc affichaient un 13 sur 15. Autant dire, que nous avions sur la pelouse deux formations qui s’enroulaient dans une spirale positive.