Hamoir-Tubize: 1-3

Dans un match assez disputé et haché en première période, Tubize trouvait l’ouverture par une belle frappe de Van Onsem à la 35e. En début de seconde période, le même Van Onsem mettait les siens sur du velours en se trouvant à point nommé de la réception d’un centre pour doubler la mise. El Omari faisait monter le marquoir à 1-3 suite à un coup franc détourné. Hamoir ne baissait pas pavillon et obtenait un penalty converti par Yilmaz. Le dernier rush des Rats ne donnait rien. Victoire méritée d’un Tubize plus réaliste.

Buts: Van Onsem (0-1 et 0-2, 35e et 48e), El Omari (0-3, 63e), Yilmaz (1-3 sur pen., 68e)

Solières-Binche: 1-2

Encore une défaite pas franchement méritée pour Solieres qui privé de Bryan Hanrez a eu bien du mal à s exprimer offensivement. Binche a bien géré la rencontre pour finalement s imposer.

Buts: Franquin 0-1, Kabeya 1-1, Scohy 1-2

Stockay-Rebecq: 1-0

Encore un succès pour Stockay qui s’impose cette fois face à Rebecq.

But: Rodrigues (1-0 61).

Ganshoren-Waremme:

Acren-Warnant: 2-2

Warnant a peiné pour prendre un point à Acren.

Buts: Cavillot (0-1 28), Houzé (1-1 35), Condé (2-1 55), Dejoie (2-2 81).

P1

Faimes-Ster: 1-0

Après une première mi-temps équilibrée, Faimes ouvre la marque en début de second période via Venner. 1-0, score final.

Hannut-Beaufays: 0-0

Après une première mi-temps avec pas mal d’intensité, mais peu prolifique en occasions, les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score vierge. Après la pause, Hannut campe dans le camp belfagétain, mais sans pouvoir percer le rideau défensif adverse. Beaufays a joué avec ses armes et retourne avec le point du nul. Les Hannutois se montraient quant à eux déçus de l’issue de la rencontre.

Eupen-Geer: 1-1

Mené dès le quart d’heure, Geer a égalisé dans la foulée mais n’a pas su inverser la tendance.

Buts ! Krafftt (1-0 14), Bouhriss (1-1 27).

P2A

Huccorgne 1 – 3 Verlaine B

Les locaux ont tardé à rentrer dans la rencontre avant d’être globalement dépassés par la fougue verlainoise.

Buts: Gallina (0-1, 7e), Mievis (0-2 sur pen, 56e), Beduin (1-2, 66e), Doyen (1-3, 71e).

Braives – Waremme B: 0-1

Les Wawas ont créé la surprise en fin de match au terme d’une rencontre pauvre en occasions. Nouvelle déconvenue pour la bande à Yannick Pauletti.

But: Debout (0-1,88e)

P3A

Oleye Thisnes 0-1

Thisnes s’envole pour le titre grâce à un but en début de match d’Adam. Et si Oleye a eu quelques occasions chaudes, les Thisnois enchaînent une nouvelle victoire.

P4

Geer B 3 – Limont 2

Dans une rencontre décisive pour la suite du championnat, les Geerois s’imposent sans forcément briller. Tout en profitant de leurs temps forts, les hommes d’Arnaud Danon s’éloignent à sept longueurs de Limont.

Buts: Demoulling (0-1, 6e), Struys (1-1 sur pen., 40e), Mulowa (2-1, 41e), Dengis (2-2, 69e), Warnotte (3-2, 70e)