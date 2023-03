Basket-ball - Régionale 2: Haneffe a remis les choses au point face à Huy

Imposant leur puissance physique, les Templiers continuaient à aller de l’avant en voyant aussi chaque rotation apporter un plus à l’image des deux paniers de Kerkhofs permettant de faire 23-9.

Après Royen, Jaco trouvait la distance mais Huy continuait à rater trop de choses. Tout l’inverse de locaux où tout le monde participait à la marque… mis à part Dessart qui devait attendre le troisième quart pour y arriver mais le pivot avait compensé par une envie débordante dans le deuxième. Un quart-temps qui voyait le tambour templier arriver et le public se mettre en action.

Et si Huy tentait un passage en zone, Henrard plantait directement une bombe pour faire 36-16 et même les cinq fautes ne dérangeaient personne, les Templiers étant en contrôle total. "J’ai toujours dit que nous ne boxions pas dans la même catégorie que Haneffe", expliquait un Steve Jovenau ayant reçu une technique en première période et tentant de booster ses troupes à la pause.

Mais, avec un Ewbank transformant enfin tous ses ballons en or et un Berger prenant une place de plus en plus importante sur l’échiquier hesbignon, Haneffe sortait une prestation convaincante et se rassurait en vue d’un sprint final où il y aura encore des rendez-vous à gagner. Une domination constante, une bonne mentalité, une défense de fer et une répartition des points parfaite, ce Haneffe-là a de quoi enchaîner les victoires.

Il lui reste à s’en convaincre. "Cette victoire fait du bien comme de n’encaisser que 54 points en respectant ce qui a été travaillé en semaine. Le gros point positif est l’attitude démontrée par les joueurs qui ont su être présents. L’équipe vit toujours et a envie de rester en R2. J’espère qu’on va garder cette bonne attitude et aller chercher le maintien ", résumait le coach local.

QT : 25-13, 19-12 (44-25), 19-19 (63-44), 25-10.

HANEFFE : Berger 11, Collombon 11, Swolfs 10, Tassin 14, Dessart 6, Ewbank 14, Szabo 7, Henrard 7, Kerkhofs 8.

HUY : Roncali 8, Jaco 22, De Neve 1, Royen 17, Paeleman 1, Quinet 0, Bennardo 2, Njomegni 0, Maah 3.