Basket-ball - Régionale 1: Waremme a pris sa revanche

Offensivement, les Wawas trouvaient des solutions régulièrement et, malgré l’impact physique, la défense tenait aussi le choc. L’écart ne cessait ainsi logiquement de grandir, Cools signant une bonne montée alors que Gaudoux avant encore un passage de feu avec huit points consécutifs ce qui permettait d’atteindre vingt unités d’avance à la pause.

Avec une balle voyageant parfaitement, Waremme était déjà à l’abri sans réellement sortir son meilleur match. Mais, comme depuis le début de la saison, la défense avait fait le job avec seulement 26 points encaissés à la pause. Une rigueur que le groupe allait conserver même si la seconde période se révélait plus équilibrée. Tout le monde tentait d’y rester dans son match malgré un jeu de plus en plus intense et une nervosité de plus en plus présente malgré une issue déjà acquise.

11-16, le troisième quart n’était pas à montrer dans les écoles avec une réussite en berne et des visiteurs tentant un retour timide. Avec cinq points, Archambeau maintenait l’église au milieu du village alors que Germay restait impérial dans son travail de l’ombre pendant toute la rencontre. Des assurances pour que la dernière ligne droite ne soit pas dangereuse… mais tout aussi tendue.

On comptait les nombreuses fautes, Bully prenait une technique, Angelucci aussi puis Gaudoux se faisait sortir avant la dernière ligne droite sur deux techniques. Les visiteurs n’étaient pas en reste avec deux techniques et une exclusion pour deux antisportives du pivot qui tenait bien sa place dans le jeu.

Il restait à finir la rencontre en fixant les chiffres et, là, on a eu droit à un récital de Horrion tant à distance qu’en pénétration. Une longue attente pendant toute la seconde période pour que cette rencontre se termine, marquant encore plus la domination d’un Waremme qui planifie désormais la fête du titre.

QT : 23-13, 21-13 (44-26), 11-16 (55-42), 24-23.

WAREMME : G Ceulers 4, Bully 3, Cools 3, Archambeau 7, Germay 6, Horrion 16, Moray 16, M Ceulers 4, Gaudoux 20.