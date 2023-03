Basket-ball - Provinciale 1: La Villersoise perd tout en dix minutes

Car, avec une défense tenant le choc pendant toute la première période, les locaux viraient en tête dans le sillage d’un grand Rappe. Mais l’ailier était trop isolé à la marque sans quoi il y aurait pu avoir une avance de vingt points et tout aurait alors été différent.

Le groupe aurait alors pu encaisser et gérer le 18-28 de la reprise. Un troisième quart fatal depuis 18 mois à des Villersois cédant le contrôle et, surtout, ne trouvant ensuite plus les clés pour contenir des Porais claquant 54 points en seconde période afin de l’emporter.

QT : 19-15, 11-11 (30-26), 19-28 (49-54), 24-26.

LA VILLEROISE: Marteau 0, Rappe 22, Krala 8, Vercruysse 10, Vercauteren 12, Lussadissu 8, Q. Servais 4, Aldeghi 2, N. Servais 7.