Basket-ball - Provinciale 1: Démonstration de force des Waremmiens

Et si la mise en action était un peu complexe, chaque accélération se traduisait par un écart grandissant. Dix points au terme du premier quart puis, avec de nombreuses fautes adverses, +20 et même +28 au moment de regagner les vestiaires. Les Hesbignons étaient clairement dominants dans tous les secteurs du jeu avec une grande réussite.

Plus jamais la victoire n’allait être contestée par les visiteurs. Dans le troisième quart, les échanges étaient équilibrés (19-12) alors qu’on assistait à une pluie de fautes dans le camp local. Mais cela n’empêchait pas le groupe de finir en trombe pour ne plus encaisser que cinq unités dans le dernier quart et rester accroché aux basques de Spa en tête du classement.

QT : 23-13, 30-12 (53-25), 19-12 (72-37), 16-5.

WAREMME B : N.C.